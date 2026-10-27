கடலுார் மாநகராட்சி கமிஷனரை கண்டித்து மேயர், கவுன்சிலர்கள் முற்றுகை: போலீஸ் - தி.மு.க.,வினரிடையே தள்ளுமுள்ளு
கடலுார் மாநகராட்சி கமிஷனரை கண்டித்து மேயர், கவுன்சிலர்கள் முற்றுகை: போலீஸ் - தி.மு.க.,வினரிடையே தள்ளுமுள்ளு
UPDATED : செப் 23, 2026 09:47 PM
ADDED : செப் 23, 2026 07:01 PM
கடலுார்:கடலுார் மாநகராட்சி கமிஷனரை கண்டித்து, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த மேயர், மற்றும் கவுன்சிலர்கள் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 45 வார்டுகளில் மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்கள் துார்வாரும் பணி முதுநகர் பகுதியில் நடந்து வருகிறது. இப்பணி முறையாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனக்கூறி, அதிகாரிகளுக்கு போன் செய்தால் அவர்களும் சரிவர பதில் கூறுவதில்லை.
இது தொடர்பாக மேயர் கவுன்சிலர்கள் பிரகாஷ், இளையராஜா, விஜயலட்சுமி, செந்தில், சங்கீதா, சசிகலா, ஜெயசீலன் மற்றும் தி.மு.க., வினர் நேற்று கமிஷனர் கிஷன்குமாரிடம் மனு அளித்தனர்.
அப்போது கமிஷனர், மேயரிடம் நீ்ங்கள் மட்டும்தானே வரவேண்டும். ஏன் கட்சிக்காரர்களை அழைத்து வந்தீர்கள் எனக் கேட்டார். அப்போது மாநகர செயலாளர் கூறிய பதிலால் கமிஷனர், செயலாளரை பார்த்து நீங்கள் யார்... தி.மு.க., காரர்கள் எல்லோரும் வெளியேற வேண்டும் என காட்டமாக கூறினார். . அதனால் வெகுண்டெழுந்த மேயரின் கணவர் தங்களின் ஆதரவு கவுன்சிலர்களை வரவழைத்து சாலை மறியல் செய்ய முயன்றார். போலீசார் அவர்களை சாலைக்கு விடாமல் மாநகராட்சி நுழைவு வாயிலுக்கு வந்தனர்.கமிஷனர் தங்களை தரக்குறைவாக பேசியதாகவும், மேயருக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை என்றும் தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் நுழைவு வாயிலில் அமர்ந்து முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர்.
அவர்களிடம் டி.எஸ்.பி., தமிழினியன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். சாலையிலோ, பொதுமக்களுக்கு இடையூறாகவோ உட்கார்ந்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வரும். கமிஷனர் உங்களை தரக்குறைவாக பேசினால் எனக்கு புகார் கொடுங்கள் விசாரிப்போம் என்றார்.
உடன் அனைவரும் அங்கிருந்து ஓடிச்சென்று, கமிஷனரின் அறைக்கு வெளியே கோஷமிட்டனர். அவர்களை, போலீசார் வெளியே இழுந்து வந்து கைது செய்ய முயன்றனர். அதனால் போலீசாருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. ஒருகட்டத்தில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தி.மு.க., நிர்வாகிகள் மற்றும் கவுன்சிலர்கள் சிலரை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக துாக்கி வாகனத்தில் ஏற்றி, தனியார் திருமண மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
பின்னர் மேயர், தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் மாவட்ட போலீஸ் அலுவலகத்திற்கு சென்று, மாநகராட்சி கமிஷனர் கிஷன்குமார் தங்களை தரக்குறைவாக பேசியதாக எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லாவிடம் புகார் அளித்தனர்.
இச்சம்பவத்தால் கடலுாரில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.