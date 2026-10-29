வடிகால் வாய்க்கால் கட்டித்தரக்கோரி ம.தி.மு.க., காத்திருப்பு போராட்டம்
வடிகால் வாய்க்கால் கட்டித்தரக்கோரி ம.தி.மு.க., காத்திருப்பு போராட்டம்
ADDED : அக் 28, 2026 04:34 PM
பரங்கிப்பேட்டை: கழிவு நீர் வடிகால் வாய்க்கால் புதியதாக கட்டித்தரக்கோரி நேற்று புவனகிரி பேரூராட்சிமுன்பு, ம.தி.மு.க மற்றும் பொது மக்கள் சார்பில், காத்திருப்பு போராட்டம் நடந்தது.
புவனகிரி பேரூராட்சி 8 வது வார்டு முத்தாட்சி பிள்ளையார் கோவில் தெருவில், கழிவு நீர் வடிகால் வாய்க்கால் புதியதாக கட்டித்தரக்கோரி கடந்த ஜுன் மாதம் 16ம் தேதி புவனகிரி நகர ம.தி.மு.க., சார்பில் , சாலை மறியல் நடத்தப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர்.
பேரூராட்சி நிர்வாகம் கழிவு நீர் வடிவேல் வாய்க்கால் புதிதாக கட்டித்தராததை கண்டித்து நேற்று புவனகிரி பேரூராட்சி முன்பு ம.தி.மு.க., மற்றும் பொதுமக்கள் சார்பில், காத்திருப்பு போராட்டம் நடந்தது.ம.தி.மு.க., தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் ரவி தலைமை தாங்கினார். வேல்முருகன் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் குணசேகரன், கண்டனஉரையாற்றினார்.
போராட்டத்தை தொடர்ந்து, புவனகிரி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில், தாசில்தார் ஷானாஸ் தலைமையில், பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதில் நெடுஞ்சாலைதுறையிடம் அனுமதி பெற்று விரைவில் பணி துவங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதைதொடர்ந்து, போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கலைந்துச்சென்றனர்.