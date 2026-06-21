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﻿ குமராட்சி அரசு கல்லுாரியில் மருத்துவ முகாம்

﻿ குமராட்சி அரசு கல்லுாரியில் மருத்துவ முகாம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:55 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:55 AM

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சிதம்பரம்: குமராட்சியில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர்., அரசு கல்லுாரியில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.

புதுச்சேரி மகாத்மா காந்தி மருத்துவமனை, சிதம்பரம் ஹோஸ்ட் லயன்ஸ் சங்கம், நாட்டுச் சின்னப்பண்ணை மற்றும் அரசு கல்லூரி சார்பில், இலவச கண் மற்றும் பொது மருத்துவ முகாம் நடந்தது. கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்த முகாமிற்கு கல்லூரி முதல்வர் (பொறுப்பு) சரவணன் தலைமை தாங்கினார். தமிழ்துறை தலைவர் சிற்றரசு வரவேற்றார். ேஹாட்டல் சாரதாராம் உரிமையாளர் சுவேதகுமார் முகாமை துவக்கி வைத்து பேசினார்.

இதில், பொது மருத்துவம், கண் மருத்துவம், சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம் கண்டறிதல், இதய நோய், காது, மூக்கு, தொண்டை, குழந்தைகள் மருத்துவம், குடல் மற்றும் இரைப்பை நோய்கள், மூட்டு மற்றும் முதுகுவலிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. மேலும் இ.சி.ஜி., உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டது. முகாமில் குமராட்சி, கீழவன்னியூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதி பொதுமக்கள், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் என சுமார் 250 க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்றனர்.

இதில், 57 பேர் மேல் சிகிச்சைக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டனர்.

முகாமில், லயன்ஸ் சங்க நிர்வாகிகள் தர்பாரண்யன், செந்தில்வேலன், பார்வீஷ், ரமேஷ், திலிப், முருகானந்தம், முகாம் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் பேராசிரியர்கள் செந்தில்குமார், ராஜ்குமார், நூலகர் நடராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

முருகவேல் நன்றி கூறினார்.

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