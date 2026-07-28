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வி.கே., சிகிச்சை மையத்தில் நரம்பியல் பிரச்னைக்கு தீர்வு
வி.கே., சிகிச்சை மையத்தில் நரம்பியல் பிரச்னைக்கு தீர்வு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 05:42 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM
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கடலுார் அரசு மருத்துவமனை அருகில், மஞ்சக்குப்பம், வள்ளலார் நகர் விரிவில் டாக்டர் சங்கரன், இருதய மருத்துவனை எதிரில், வி.கே., நியூரோ கிளினிக் இயங்கி வருகிறது. இங்கு, நரம்பியல் சிறப்பு டாக்டர் வினோத் கண்ணன் சிகிச்சை அளித்து வருகிறார். இங்கு, இ.சி.ஜி.,-இ.எம்.ஜி.,-என்.சி.எஸ்., மற்றும் பிசியோதெரபி போன்ற சிகிச்சை வசதிகள் உள்ளன. பார்வை நேரம் மதியம் 1:00 மணி முதல், இரவு 8:00 மணி வரை.
முன்பதிவிற்கு 9150294759 என்ற எண்ணில் காலை 10:00 மணி முதல், இரவு 7:00 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம். இங்கு நரம்பு சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களுக்கும் சிறந்த முறையில் சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை அளிக்கப்படுகிறது.