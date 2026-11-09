எம்.ஆர்.கே., சர்க்கரை ஆலையில் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலுக்கான கூட்டம்
எம்.ஆர்.கே., சர்க்கரை ஆலையில் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலுக்கான கூட்டம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு எம்.ஆர்.கே., கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலுக்கான தகுதியான உறுப்பினர்கள் சேர்த்தல், நீக்குதலுக்கான விவசாயிகளுடன் ஆலோசனை பேரவைக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு ஆலையின் செயல் ஆட்சியர் செந்தில்அரசன் தலைமை தாங்கினார். விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் முத்துசாமி, தேவதாஸ்படையாண்டவர், வழக்கறிஞர் மனோகரன், மதியழகன், அப்பாதுரை, வீரவேல், அரங்கசாமி, அணணாதுரை ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
ஆலையில் உள்ள தகுதியான உறுப்பினர்களை சேர்த்தல், நீக்குதல் குறித்து விவசாயிகளின் கருத்துக்களை ஆலையின் செயல் ஆட்சியர் கேட்டறிந்தார்.
கூட்டத்தில், வரும் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலுக்கு உறுப்பினர்கள் பட்டியலை தர ஆய்வு செய்து தகுதியான உறுப்பினர்களை சேர்க்க வேண்டும். சங்க தேர்தலுக்கான அனைத்து பணிகளையும் விரைந்து செய்து முடிப்பது மற்றும் இந்தாண்டு கரும்பு அரவைக்கான ஆயுத்த பணிகளை மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கூட்டத்தில், விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளர்கள், டிராக்டர் ஓட்டுனர் சங்கத்தினர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.