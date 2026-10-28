எம்.ஆர்.கே., கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் அரவை துவக்க கலந்தாய்வு கூட்டம்
எம்.ஆர்.கே., கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் அரவை துவக்க கலந்தாய்வு கூட்டம்
ADDED : அக் 28, 2026 02:44 AM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு எம்.ஆர்.கே., கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் விவசாயிகளுடன் கலந்தாய்வு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, ஆலையின் செயலாட்சியர் செந்தில் அரசன் தலைமை தாங்கி விவசாயிகளுடன் கலந்தாய்வு செய்தார். தலைமை ரசாயன அலுவலர் செல்வேந்திரன், தொழிலாளர் நல அலுவலர் தினகரன், விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் தேவதாஸ்படையாண்டவர், பழனிமனோகரன், மதியழகன், செல்வராசு, செல்வக்குமார், ஆண்டவர்செல்வம், அரங்கசாமி, வெற்றிவேல், குஞ்சிதபாதம், திருப்பால், அப்பாதுரை, சிவக்குமார், டிராக்டர் ஓட்டுனர் சங்க தலைவர் வேல்முருகன், முன்னிலை வகித்தனர்.கரும்பு பெருக்கு அலுவலர் ரவிக்குமார் வரவேற்றார்.
கூட்டத்தில், ஆலையின் செயலாட்சியில் செந்தில்அரசன், கரும்பு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு விவசாயிகள் முழு ஒத்துழைப்பு தந்து நலிவடைந்துள்ள ஆலையை மீட்டெடுக்க வேண்டும். இந்தாண்டு அரவைக்கு மொத்தம் 5 ஆயிரம் டன் மட்டுமே கரும்பு உள்ளதால், ஆலை அரவைக்கு வெளி ஆலையில் இருந்து கரும்பு வாங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கரும்பு அனுப்பும் விவசாயிகளுக்கு கடந்தாண்டு பணம் பட்டுவாடா செய்ததை போல இந்தாண்டும் 30 முதல் 45 நாட்களுக்குள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படம் என்றார்.
விவசாயிகள் தரப்பில் கரும்பு பயிரிடும் விவசாயிகள் நஷ்டம் அடையும்போது காப்பதற்கு ஆலை நிர்வாகமே காப்பீடு செய்ய வேண்டும்.கரும்பு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு ஆலை நிர்வாகம் முழு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.புதிதாக கரும்பு பயிரிட விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு விதை கரணையை இலவசமாக வழங்க வேண்டும். ஆலை நிர்வாக சீர்கேட்டிற்க காரணமான அதிகாரிகளை நீக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
அதற்கு பதில் அளித்த செயலாட்சியர,் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை சர்க்கரைத்துறை ஆணையத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
உதவி பொறியாளர் முருகன் நன்றி கூறினார்.