நிரம்பியது மேமாத்தூர் அணைக்கட்டு விருத்தாசலம் ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் திறப்பு
நிரம்பியது மேமாத்தூர் அணைக்கட்டு விருத்தாசலம் ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் திறப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:51 AM
ADDED : அக் 26, 2026 04:14 PM
வேப்பூர்: மேமாத்தூர் அணைக்கட்டு நிரம்பியதை தொடர்ந்து, விருத்தாசலம் பகுதி ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கல்வராயன் மலையில் கோமுகி, மணிமுக்தா அணைகளிலிருந்து திறக்கப்படும் நீர், கடலூர் மாவட்டம், நல்லூரில் இணைந்து மணிமுக்தாறாக கடலூர் மாவட்டத்தில் செல்கிறது. இதில், பாயும் நீர் 126.5 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு கொண்ட, வேப்பூர் அடுத்த மேமாத்தூர் அணைக்கட்டில் தேக்கி வைக்கப்படும்.
அங்கிருந்து, பாசன வாய்க்கால் வழியாக கொடுக்கூர், பெரிய ஏரி, சித்தேரி, சின்னக்குட்டி உடையார், பெரம்பலூர், பரவளூர், தொரவளூர், சாத்துக்கூடல், கோமங்கலம் உட்பட 15 கிராம ஏரிகளில் நிரப்பப்படுகிறது. இதன் மூலம், 4,500 ஏக்கர் விளை நிலங்கள் நேரடியாகவும், 800 ஏக்கர் விளை நிலங்கள் மறைமுகமாகவும் பாசன வசதி பெறுகிறது.
இந்நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட எல்லையோர கிராமங்கள் மற்றும் வேப்பூர் பகுதியில், கடந்த 2 நாட்களாக தொடர் மழை பெய்கிறது. இதனால், கோமுகி மற்றும் சின்னாறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, 5 ஆயிரம் கன அடி நீர் மேமாத்தூர் அணைக்கட்டுக்கு வந்தது. நேற்று முன்தினம் இரவு அணைக்கட்டு முழு கொள்ளளவை எட்டியதால், ஆயிரம் கன அடி நீர் மணிமுக்தா ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட்டது.
நேற்று காலை ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்ததால், ஆற்றில் நீர் வெளியேற்றுவது நிறுத்தப்பட்டது. பின், பகல் 11:30 மணியளவில் அணைக்கட்டு பாசன ஏரிகளுக்கு 4 மதகுகள் மூலம் 50 கன அடி நீர் வாய்க்காலில் திறக்கப்பட்டது.
முதற்கட்டமாக, விருத்தாசலம் பகுதியிலுள்ள பெரம்பலூர், கொடுக்கூர், சித்தேரி, பெரிய ஏரி உட்பட 6 ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
இது குறித்து வேப்பூர் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி கூறுகையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கோமுகி அணையின் 44 அடியில் 36 அடி தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது. அங்கு பெய்யும் தொடர் மழையால் அணை விரைவில் நிரம்பி தண்ணீர் திறக்க வாய்ப்புள்ளது. தற்போது, வேப்பூர், விருத்தாசலம் பகுதியில் மழை குறைந்ததால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகவும், அணைக்கட்டு பாசன ஏரிகளை நிரப்பவும், விருத்தாசலம் பகுதியிலுள்ள 6 ஏரிகளுக்கு 50 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஆற்றில் நீரின் வரத்து மற்றும் மழையளவு பொருத்து நீர் திறப்பின் அளவு மாறுபடும்'. என்றார்.