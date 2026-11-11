சீர் மரபினர் நல வாரிய உறுப்பினர் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
சீர் மரபினர் நல வாரிய உறுப்பினர் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:15 PM
கடலுார்: சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்து நலத்திட்ட உதவிகள் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இது குறித்து கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
சீர்மரபினர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கு விபத்து ஈட்டுறுதி திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை
1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் ரூபாய்; இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை 30 ஆயிரம் ரூபாய்; ஈமச்சடங்கு செலவிற்கான உதவித்தொகை 5 ஆயிரம் ரூபாய்; என பல்வேறு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக பதிவு செய்தல், புதுப்பித்தல், நலத்திட்ட உதவிகள் பெறுதலை எளிதாக்கும் வகையில் இணையதளம் www.dncwb.tn.gov.in உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.