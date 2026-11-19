நடைபாதை கடைகள் வைக்க அனுமதி கோரி விருதையில் வியாபாரிகள் சாலைமறியல்
நடைபாதை கடைகள் வைக்க அனுமதி கோரி விருதையில் வியாபாரிகள் சாலைமறியல்
ADDED : நவ 18, 2026 04:57 PM
விருத்தாசலம்: காய்கறி மார்க்கெட் எதிரில் சாலையோரம் கடைகள் வைக்க அனுமதி கோரி வியாபாரிகள் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர்.
விருத்தாசலம் காட்டுக்கூடலுார் சாலையில் ரூ.5.41 கோடி மதிப்பில் நவீன காய்கறி மார்க்கெட் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இதனை முதல்வர் விஜய் இன்று (நவ.,18) காலை கணொளி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார். திறப்பு விழாவையொட்டி, மார்க்கெட் எதிரில் சாலையோரம் கொட்டகை அமைத்து வியாபாரம் செய்த காய்கறி கடைகளை நேற்று (நவ.,17) நகராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றினர்.
புதிய காய்கறி மார்க்கெட்டில் உள்ள கடைகள் இதுவரை ஏலம் விடவில்லை. இந்நிலையில், இன்று புதன்கிழமை வாரச்சந்தை என்பதால், சாலையின் இருபுறமும் கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டி பகல் 12:30 மணிக்கு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களிடம் விருத்தாசலம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததை ஏற்று பகல் 12:40 மணிக்கு கலைந்து சென்றனர்.