போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சிறு நுாலகம் போலீசாருக்கு குவியும் பாராட்டு
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சிறு நுாலகம் போலீசாருக்கு குவியும் பாராட்டு
UPDATED : நவ 07, 2026 05:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 05:26 PM ADDED : நவ 07, 2026 05:24 PM
விருத்தாலம்: விசாரணைக்கு வரும் பொதுமக்கள் மொபைல் போன்களில் தங்களின் நேரத்தை வீணடிக்காமல், அவர்களின் வாசிப்பு பழக்கத்தை மேம்படுத்தி, அறிவை வளர்க்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் ‘அறிவகம்’ என்ற பெயரில் சிறு நுாலகத்தை போலீசார் திறந்து வைத்துள்ளது அனைவரின் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தினசரி நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் புகார் மனு கொடுக்க வந்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், போலீஸ் நிலையத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் வெளியில் வெயில், மழையில் நின்று விசாரணைக்காக காத்திருக்கும் நிலை இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், விசாரணைக்கு வரும் பொதுமக்களுக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் காத்திருப்போர் கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கு வெகுநேரம் காத்திருக்கும் பொதுமக்கள் மொபைல் போன்கள் பார்ப்பதை தவிர்க்கவும், அவர்களின் வாசிப்பு பழக்கத்தை மேம்படுத்தவும் விருத்தாசலம் போலீசார் ‘அறிவகம்’ என்ற பெயரில் சிறு நுாலகம் அமைத்துள்ளனர்.
அதன் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. விழாவிற்கு, டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கி சிறு நுாலகத்தை திறந்து வைத்தார்.
இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு, சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாரதநேரு மற்றும் போலீசார், பொதுமக்கள் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.
பொதுமக்களிடையே வாசிப்பு பழக்கத்தை மேம்படுத்த போலீசார் எடுத்துள்ள புது முயற்சிக்கு, பொதுமக்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.