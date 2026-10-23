தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் கடலுாரில் அமைச்சர் துவக்கி வைப்பு

தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் கடலுாரில் அமைச்சர் துவக்கி வைப்பு
தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் கடலுாரில் அமைச்சர் துவக்கி வைப்பு
ADDED : செப் 28, 2026 07:32 PM
கடலுார், செப். 28–
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் திட்டத்தை நேற்று கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் ராஜ்குமார் தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் அவர் பேசியதாவது: கடலுார் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கடலுார், அண்ணாகிராமம், குறிஞ்சிப்பாடி மற்றும் பண்ருட்டி பகுதிகளை சார்ந்த 1,327 பயனாளிகளுக்கும், கடலுார் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் புவனகிரி, கீரப்பாளையம், பரங்கிப்பேட்டை பகுதிகளை சேர்ந்த 543 பயனாளிகளுக்கும், சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் காட்டுமான்னார்கோயில், சிவக்கம் பகுதிகளை சார்ந்த 493 பயனாளிகளுக்கும், விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் கம்மாபுரம், மங்களூர், நல்லுார் பகுதிகளை ார்ந்த 757 பயனாளிகள் என மொத்தம் 3,120 பயனாளிகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படவுள்ளது.
அண்ணாகிராமம், காட்டுமான்னார்கோவில், கிருஷ்ணாபுரம், நல்லுார் பகுதி பயனாளிகளுக்கு 28 ம் தேதி முதல் வரும் 1ம் தேதிவரையிலும், கடலுார், சிவக்கம் பகுதிகளுக்கு வரும் 2ம் தேதி முதல் 6ம் தேதிவரையிலும், மங்களூருவில் வரும் 2 மற்றும் 3ம் தேதிகளிலும், பரங்கிப்பேட்டையில் 2,3 மற்றும் 5ம் தேதிகளிலும், விருத்தாசலத்தில் 4 மற்றும் 7 ம் தேதிகளிலும், பண்ருட்டியில் 7 ம் தேதி முதல் 10ம் தேதிவரையிலும், கீரப்பாளையத்தில் 6 ம் தேதி முதல் 8 ம் தேதி வரையிலும், கம்மாபுரத்தில் 8 மற்றும் 11ம் தேதிகளிலும், குறிஞ்சிப்பாடியில் 11 மற்றும் 14ம் தேதிகளில் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு மையத்திலும், குறிப்பிட்ட நாளில் காலை 25 நபருக்கும், மாலை 25 நபருக்கும் மோதிரம் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய, ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ரேஷன் கார்டு, தொழிலாளர் நல வாரிய அட்டை உள்ளிட்ட ஆறு வகையான சான்றுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பெற்ற தாய்மாராக இருக்க வேண்டும்.
நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் சிபி ஆதித்ய செந்தில்குமார், எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா, மாநகராட்சி கமிஷனர் கிஷன்குமார், ஆர்.டி.ஓ., சுந்தரராஜன், நலப்பணிகள் இணை இயக்குநர் பிரமிளா, மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் ராஜா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.