இறந்த மீனவர் உடலுக்கு அமைச்சர் ராஜ்குமார் அஞ்சலி

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ADDED : நவ 09, 2026 04:52 PM
புதுச்சத்திரம்: நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்து இறந்த மீனவர் குடும்பத்தினருக்கு, அமைச்சர் ராஜ்குமார், 2 லட்சம் நிவாரண உதவி வழங்கினார்.
கடலூர் மாவட்டம் புதுச்சத்திரம் அடுத்த சாமியார்பேட்டையை சேர்ந்தவர் நாராயணன், 57; மீனவர். இவர் உள்ளிட்ட 9 மீனவர்கள், கடந்த 20 ம் தேதி சென்னை காசிமேட்டில் இருந்து, விசைப்படகில் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர். அப்போது மீன்வளத்துறையால் வழங்கப்பட்ட புயல் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக, ஆந்திர மாநிலம் நிஜாம் பட்டினத்தில் பாதுகாப்பாக இருந்தனர்.
அங்கிருந்து கடந்த 2 ம் தேதி ராமாயணபட்டினம் துறைமுகத்தை நோக்கி சென்றபோது, நடுக்கடலில் படகின் எஞ்சின் பழுதாகி மூழ்கியது. படகில் இருந்த 9 மீனவர்களும் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர்.
இறந்த மீனவர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் 7 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில் பிரேத பரிசோதனை முடிந்து, நாராயணன் உடல் நேற்று சாமியார்பேட்டைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார், கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் ஆகியோர் இறந்த நாராயண வீட்டிற்கு சென்று, அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி, நாராயணன் குடும்பத்தாருக்கு முதல் கட்டமாக ரூ.2 லட்சத்திற்கான காசோலையை வழங்கினர்.
சப் கலெக்டர் வெங்கடேஸ்வரன், மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் ரம்யா லட்சுமி, கடலோர காவல்படை இன்ஸ்பெக்டர் அம்பேத்கர், தாசில்தார் ஷானாஸ், ஆர்.ஐ., கங்காதரன், வி.ஏ.ஓ., வெங்கடேசன் ் உடனிருந்தனர்.