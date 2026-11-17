கடலுாரில் அமைச்சர் ஷாஜகான் ஆய்வு 183 பேருக்கு ரூ.4.80கோடிக்கு நலத்திட்ட உதவி
கடலுாரில் அமைச்சர் ஷாஜகான் ஆய்வு 183 பேருக்கு ரூ.4.80கோடிக்கு நலத்திட்ட உதவி
ADDED : நவ 16, 2026 08:47 PM
கடலுார்: கடலுாரில் ஆய்வு பணி மேற்கொண்ட அமைச்சர் ஷாஜகான், 183 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4.80 கோடி மதப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.
சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் இன்று (நவ.,16) கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், கலெக்டர் சிபி.ஆதித்யா செந்தில்குமார் முன்னிலையில், அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினர்.
பின்னர் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
சிறுபான்மை நலத்துறை மூலம் மாணவ, மாணவிகளுக்குக் கல்வி உதவித்தொகை, சிறுதொழில் தொடங்க கடனுதவி, சர்ச் மற்றும் பள்ளிவாசல்களை புனரமைக்க நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதனடிப்படையில், சி.முட்லுாரில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் ரூ. 3.96 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள சமூக நீதி கல்லுாரி மாணவியர் விடுதி திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட கிறித்தவ மகளிர் உதவும் சங்கத்தின் மூலம் 30 பயனாளிகளுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளும், முஸ்லிம் மகளிர் உதவும் சங்கத்தின் மூலம் 27 பயனாளிகளுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் என மொத்தம் 183 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4.80 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.
கமிஷ்ணர் கிஷன்குமார், சிதம்பரம் சப் கலெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) செல்வன், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அலுவலர் தமிழ்கனி உட்பட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.