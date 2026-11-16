மருங்கூர் ஊராட்சியில் குறுங்காடுகள் வளர்ப்பு திட்ட பணி
மருங்கூர் ஊராட்சியில் குறுங்காடுகள் வளர்ப்பு திட்ட பணி
ADDED : நவ 15, 2026 06:33 PM
பண்ருட்டி: குறுங்காடுகள் வளர்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்.
பண்ருட்டி அடுத்த மருங்கூர் ஊராட்சியில் வி.பி.ஜி., ராம்ஜி திட்டத்தின் கீழ் குறுங்காடுகள் வளர்க்கும் பணிக்கான துவக்க விழா இன்று (நவ.,15) நடந்தது.
கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார். திட்ட இயக்குனர் பாலகணேஷ், செயற்பொறியாளர் சங்கீதா, உதவி செயற்பொறியாளர் மகாலிங்கம் முன்னிலை வகித்தனர். பி.டி.ஒ.,க்கள் சங்கர், மீராகோமதி வரவேற்றனர்.
ஏற்பாடுகளை ஊராட்சி செயலாளர் ராஜ்குமார் செய்திருந்தார். மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் ராமநாதன், செல்வபாரதி, தேன்மொழி, பச்சையப்பன், மணவாளன், திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இதையொட்டி, 2 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள ஊராட்சியில் குறுங்காடுகள் வளர்ப்பதற்காக மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிட்டு, ஒரே நாளில் மா, பலா, காட்டுவாழை, நெல்லி,கொய்யா உள்ளிட்ட 15 வகையை சேர்ந்த ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு பணியாளர்கள் மூலம் நட்டனர்.