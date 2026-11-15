/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் போக்சோவில் வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
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சிதம்பரம்: பத்தாம் வகுப்பு மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிதம்பரம் பள்ளிப்படை பூதகேணியை சேர்ந்தரவ் புனிதராஜன் மகன் டேவிட் ராஜ்,33: இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த10ம் வகுப்பு படிக்கம் 15 வயது மாணவியை, தனியாக அழைத்து சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மாணவியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் சிதம்பரம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ பிரிவில் வழக்கு பதிந்து, டேவிட்ராஜை கைது செய்தனர்.