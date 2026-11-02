ஏ.டி.எமில்., தவறவிட்ட ரூ.12 ஆயிரம் உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
ஏ.டி.எமில்., தவறவிட்ட ரூ.12 ஆயிரம் உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே ஏ.டி.எமில்., தவறவிட்ட ரூ.12 ஆயிரம் பணம் உரியவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
பண்ருட்டி அடுத்த சூரக்குப்பம் அங்காளம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் கூத்தன்,37;ஜூஸ் கடை நடத்தி வருகிறார்.
இவர் தட்டாம்பாளையம் சாலையில் உள்ள தனியார் வங்கி, ஏ.டி.எமில்., கடந்த அக்., 31 ம் தேதி மாலை பணம் எடுக்க சென்றார்.
அப்போது அந்த ஏ.டி.எம்.,மிஷினில் அடையாளம் தெரியதாக நபர் டிபாசிட் செய்த பணம், அதன் உள்ளே செல்லாமல் மீண்டும் வெளியில் வந்திருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
கூத்தன் உடனடியாக அந்த பணத்தினை எடுத்து வந்து பண்ருட்டி போலீசில் விபத்தினை கூறி ஒப்படைத்தார். இதுகுறித்து பண்ருட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில் மாளிகைமேடு பகுதியை சேர்ந்த சரத்குமார் மனைவி அஜித்தா,29;என்பவர் தமது உறவினருக்கு ரூ.12 ஆயிரம் டிபாசிட் செய்து விட்டு, அதை சரி பார்க்காமல் வந்தது தெரிந்தது.
பண்ருட்டி போலீசார் கூத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரவைத்து, அவர் கையாலேயே அஜித்தாவிடம் பணத்தினை ஒப்படைத்தனர்.
கூத்தன் நேர்மையை பாராட்டி பண்ருட்டி இன்ஸ்பெக்டர் பாஸ்கர் சால்வை அணிவித்து பாராட்டினார்.