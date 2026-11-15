காணாமல் போன மாணவி காதலனுடன் மீட்பு போலீசாருடன் மாணவியின் உறவினர்கள் தள்ளுமுள்ளு நெல்லிக்கப்பத்தில் திடீர் பரபரப்பு
காணாமல் போன மாணவி காதலனுடன் மீட்பு போலீசாருடன் மாணவியின் உறவினர்கள் தள்ளுமுள்ளு நெல்லிக்கப்பத்தில் திடீர் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:04 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குகப்பம் அருகே காணாமல் போன மாணவியை, காதலனுடன் போலீசார் மீட்டனர். அதனை அறிந்த மாணவியின் உறவினர்கள் போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த எய்தனூரை சேர்ந்த 10ம் வகுப்பு படிக்கும் 15 வயது மாணவி கடந்த 11 ம் தேதி பள்ளிக்கு சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. அவரது பெற்றோரின் புகாரின் பேரில் நெல்லிக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர். அதில், திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த சிவா மகன் அஜித்,25; என்பவர் எய்தனுாரில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு வந்திருந்தபோது மாணவியுடன் காதல் ஏற்பட்டதும், தற்போது அவருடன் மாணவி இருப்பது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில் தலைமறைவாக இருந்த மாணவி மற்றும் அஜித்தை போலீசார் நேற்று பிடித்து வந்து ஸ்டேஷனில் வைத்து விசாரித்தனர். அதனை அறிந்த மாணவியின் உறவினர்கள் ஸ்டேஷன் முன் கூடியிருந்தனர்.
அப்போது போலீசார், மாணவி மற்றும் அஜித்தை பண்ருட்டி அனைத்து மகளிர் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்க காரில் ஏற்ற முயன்றனர். உடன், மாணவியின் உறவினர்கள் அஜித்தை காரில் புகுந்து தாக்கினர்.
அதனை தடுக்க முயன்ற சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜா மற்றும் போலீசாரை, மாணவியின் உறவினர்கள் 20க்கும் மேற்பட்டோர் சூழ்ந்து வாக்குவாதம் செய்தபோது, போலீசாரை தள்ளுமுள்ளில் ஈடுபட்டனர். அதனை வீடியோ எடுத்த தனிப்பிரிவு போலீஸ்காரரின் மொபைல் போனை தட்டிவிட்டனர். இதனால், பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
ஒருவழியமாக போலீசார், மாணவியின் உறவினர்களை சமாதானம் செய்து, மாணவி மற்றும் அஜித்தையும் காரில் ஏற்றி பண்ருட்டி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.