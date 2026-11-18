/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சுகாதார நிலையத்தில் எம்.எல்.ஏ,, ஆய்வு
UPDATED : நவ 18, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:46 PM
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சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை அருண்மொழித்தேவன் எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, மருத்து மாத்திரைகள் இருப்பு, மற்றும் நோயாளிகளுக்கான படுக்கைகள், ஸ்கேன் பிரிவு , பிரசவ வார்டு உள்ள வசதிகள் குறித்து டாக்டர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
அப்போது, டாக்டர் அரவிந்த், மருத்துவனைக்கு கூடுதல் கட்டடம் கேட்டு மனு கொடுத்தார்.
அப்போது அ.தி.மு.க., எம்.ஜி.ஆர்., இளைஞரணி மாநில துணை செயலாளர் இளஞ்செழியன், மாவட்ட ஜெ., பேரவை செயலாளர் உமாமகேஸ்வரன், வீரமூர்த்தி, மாநில துணைசெயலாளர் அருளழகன், நகரசெயலாளர் மணிகண்டன், ஜெ., பேரவை ஒன்றிய செயலாளர் சாமிநாதன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.