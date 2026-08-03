﻿ கடையின் பூட்டை உடைத்து மொபைல் போன்கள் திருட்டு

ADDED : ஆக 03, 2026 03:30 AM
நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டில் கடையின் பூட்டை உடைத்து மொபைல் போன்களை திருடி சென்றவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், நடுவீரப்பட்டு கைலாசநாதர் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் அன்புரோஸ். அதே பகுதி டானாசாவடி பஸ் நிறுத்தம் அருகே மொபைல் போன் விற்பனை மற்றும் ரீசார்ஜ் கடை வைத்துள்ளார். இவர், கடந்த 27ம் தேதி வழக்கம் போல் கடையை பூட்டி விட்டு வெளியூர் சென்றார். ஊருக்கு திரும்பிய அன்புரோஸ், நேற்று காலை கடையை திறக்க சென்றார். அப்போது கடையின் பின்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்தது . இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர், கடையில் பொருட்கள் சரியாக உள்ளதா என பார்த்தபோது, 14 மொபைல் போன்கள் மற்றும் ரூ.300 பணம் திருடு போயிருந்தது.
அன்புரோஸ் கொடுத்த புகாரின் பேரில் நடுவீரப்பட்டு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.