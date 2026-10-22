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அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பருவமழை ஒத்திகை விழிப்புணர்வு
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பருவமழை ஒத்திகை விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 17, 2026 03:50 PM
ADDED : அக் 17, 2026 03:46 PM
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திட்டக்குடி: திட்டக்குடி அடுத்த இடைச்செருவாய் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்கொள்ளும் வகையில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தலைமை ஆசிரியர் (பொறுப்பு) ஜெயந்தி தலைமை தாங்கினார். ஆசிரியர் சபின் தாஜ் வரவேற்றார். ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
திட்டக்குடி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சண்முகம் தலைமையிலான வீரர்கள் வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பட்சத்தில், வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பொருட்டு செயல்படுவது குறித்து, மாணவர்களுக்கு செயல் விளக்கமளித்து, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.