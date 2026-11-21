/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பிராமணர் சங்க கிளை மாதாந்திர கூட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:04 PM
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கடலுார்: தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் கடலுார், கூத்தப்பாக்கம் கிளையின் மாதாந்திர கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிய கிளை தலைவர் ராஜாராமன் சங்க செயல்பாடுகள் குறித்து பேசினார். துணைத் தலைவர் சம்பத் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட இளைஞரணி இனண செயலாளர் பாஸ்கரன் வரவேற்றார்.
கூட்டத்தில் ஜெயக்குமார், ஸ்ரீவத்ஸன், பாலாஜி, ஹேமலதா, பாலகுரு, ஜானகி, பாலசுப்பிரமணியன், சங்கரன், பக்தவச்சலம், ராமகிருஷ்ணன் கருத்துரையாற்றினர். கூட்டத்தில், விரைவில் நடைபெற உள்ள கோடி காயத்ரி ஜபத்தில் அனைவரும் திரளாக பங்கேற்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. முன்னதாக, திருநெல்வேலியில் நடந்த மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விருது பெற்ற சங்க நிர்வாகிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
மகளிரணி செயலாளர் அலமேலு நன்றி கூறினார்.