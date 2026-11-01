நாச்சியார்பேட்டையில் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணி

UPDATED : அக் 31, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:36 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நாச்சியார்பேட்டை குடியிருப்பு பகுதிகளில் கொசு ஒழிப்பு பணி தீவிரமாக நடந்தது.
விருத்தாசலம் நகராட்சியில் வாரந்தோறும் ஒரு வார்டில் தீவிர டெங்கு கொசு ஒழிப்பு மற்றும் துாய்மைப் பணி நடக்கிறது. அதன்படி, 4வது வார்டு நாச்சியார்பேட்டை குடியிருப்புகளில் நடந்த பணியை கமிஷனர் நாகராஜ் துவக்கி வைத்தார்.
சுகாதார ஆய்வாளர் சிவராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள், துாய்மை காவலர்கள் இணைந்து தேங்காய் மட்டைகள், பயன்படுத்தப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், கல் உரல்களில் தேங்கிய மழைநீரை அப்புறப்படுத்தி கொசுமருந்து தெளித்தனர்.
மேலும், முட்புதர்கள், குப்பைகளில் கொசுமருந்து அடிக்கப்பட்டது. மேலும், டெங்கு கொசுக்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் பொது மக்களிடம் வழங்கப்பட்டன.