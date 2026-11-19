/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மகளை காணவில்லை தாய் போலீசில் புகார்
ADDED : நவ 18, 2026 03:57 PM
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விருத்தாசலம்: வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற மகளை காணவில்லை என தாய் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார்.
கம்மாபுரம் குட்டகார தெருவை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் மகள் ஜெயலட்சுமி,19; டிப்ளமோ நர்சிங் முடித்துள்ள இவர், நேற்று (நவ.,17) வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து அவரது தாய் பாக்கியலட்சுமி கொடுத்த புகாரின் பேரில், கம்மாபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ஜெயலட்சுமியை தேடி வருகின்றனர்.