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பேத்தியுடன் மருமகள் மாயம் மாமியார் போலீசில் புகார்
பேத்தியுடன் மருமகள் மாயம் மாமியார் போலீசில் புகார்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:24 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:24 PM
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கிள்ளை: மருமகள் மற்றும் பேத்தியை காணவில்லை என மாமியார் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார்.கிள்ளை அடுத்த கூரையார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் இந்திரா,50; மீன் வியாபாரி. இவரது, மகன் கதிரேசன். இவர், கடந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்கு சென்றுவிட்டார். மருமகள் செந்தமிழ்செல்வி, 22; பேத்தி ஜீவிகா, 3; இருவரும் மாமியார் இந்திரா வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 14ம் தேதி இந்திரா, மீன் விற்க வெளியூர் சென்றுவிட்டு மாலை வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தப்போது, செந்தமிழ்ச்செல்வி, ஜீவிகாவை காணவில்லை. பல இடங்களில் தேடிபார்த்தும் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து, இந்திரா கொடுத்த புகாரின் பேரில், கிள்ளை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, செந்தமிழ்செல்வி மற்றும் ஜீவிகாவை தேடி வருகின்றனர்.