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கணவர் வீட்டின் முன்பு அமர்ந்து கர்ப்பிணி மகளுடன் தாய் தர்ணா 

கணவர் வீட்டின் முன்பு அமர்ந்து கர்ப்பிணி மகளுடன் தாய் தர்ணா 

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 11:03 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 11:03 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM

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பெண்ணாடம்:கணவரிடம் ஜீவனாம்சம் கேட்டு மகளுடன் தாய் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

பெண்ணாடம் அடுத்த திருமலை அகரத்தை சேர்ந்தவர் ராமசாமி. 50; இவரது மனைவி மஞ்சுளா, 48; இவர்களுக்கு 1 மகள் உள்ளார்.

கடந்த, 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மஞ்சுளா கணவரை பிரிந்து மகளுடன் விருத்தாசலம் அடுத்த ராஜேந்திரப்பட்டிணத்தில் தாய் வீட்டில் வசிக்கிறார்.

இந்நிலையில், நேற்று பகல் 3:00 மணியளவில் தனது கர்ப்பிணி மகளுடன் திருமலை அகரம் வந்த மஞ்சுளா, ஜீவனாம்சம் கேட்டு கணவர் வீட்டின் முன்பு அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.

தகவலறிந்த பெண்ணாடம் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் கோதண்டபாணி, சரவணன் தலைமையிலான போலீசார் மஞ்சுளாவை சமாதானம் செய்தனர்.

அப்போது, தான் மறைத்து வைத்திருந்த மண்ணெண்ணெயை தன் மீது ஊற்றி மஞ்சுளா தற்கொலைக்கு முயன்றார். போலீசார் அதனை தடுத்து போலீஸ் நிலைய அழைத்து வந்து, இரவு 9:30 மணி வரை விசாரித்தனர். பின்னர், மஞ்சுளா மற்றும் இவரது கணவர் ராமசாமி இருவரையும் இன்று விசாரணைக்கு வருமாறு கூறி அனுப்பி வைத்தனர்.

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