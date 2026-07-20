விழுப்புரம் -நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலை பணி மந்தம்: 100 நாட்கள் கடந்தும் முடியாததால் வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தி
விழுப்புரம் -நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலை பணி மந்தம்: 100 நாட்கள் கடந்தும் முடியாததால் வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தி
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:17 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM
சிதம்பரம்: விழுப்புரம் - நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சிதம்பரம் அருகே கொள்ளிடம் பாலம் அருகில் சாலை உள் வாங்கி உடைந்து, 3 மாதங்களை கடந்தும் சீரமைப்பு பணிகள் மந்தமாகவே நடந்து வருகிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் -நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்க, மத்திய அரசு, 6,431 கோடி ஒதுக்கீடு செய்தது. 134 கிராமங்களை கடந்து, 179.8 கிலோ மீட்டர் துாரம் நான்கு வழிச்சாலை அமைக்க கடந்த 2021 ஆண்டு பணிகள் துவங்கி முடிவுற்றது. நான்கு பிரிவுகளாக டெண்டர் விடப்பட்டது. அதில், விழுப்புரம் - எம்.என். குப்பம், எம்.என்.குப்பம் -பூண்டியாங்குப்பம், பூண்டியாங்குப்பம் - காரைமேடு ஆகிய மூன்று பிரிவுகளாக,134 கி.மீ., பணி முடிந்து கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் போக்குவரத்து துவங்கப்பட்டது.
தடையின்றி போக்குவரத்து துவங்கியும், இன்னும், பல்வேறு பகுதிகளில் சாலைகள் உள் வாங்குவதும், விரிசல் ஏற்படுவதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 1ம் தேதி சிதம்பரம் -சீர்காழி செல்லும் சாலையில், சிதம்பரம் அடுத்துள்ள கொள்ளிடம் ஆற்று பாலத்திற்கு, 100 மீட்டர் முன்பே, திடீரென சாலை உள் வாங்கியது. அடுத்த இரு நாட்களில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில், திடீரென சுமார் 25 அடி துாரத்திற்கு, சுமார் 10 அடி ஆழம் பள்ளமாக, சாலை உள்வாங்கியது.
பக்கவாட்டு சுவர் விரிசல் ஏற்பட்டு சாலை முற்றிலும் சேதம் ஏற்பட்டது. இதனால் போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு மாற்று வழியில் திருப்பி விடப்பட்டது, இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அச்சம் அடைந்தனர். பின்னர் ஒரு வாரத்தில் ஒரு பகுதி சாலையில் பிரிவு ஏற்படுத்தி, இன்று வரை பாதுகாப்பற்ற வாகன போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது.
உடன் நகாய் அதிகாரிகள், பாதிக்கப்பட்ட சாலை பகுதியை பார்வையிட்டு, உடனடியாக சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டனர். பணிகளும் உடனடியாக துவங்கப்பட்டது. இரண்டு மாதத்திற்குள் பணிகள் முற்றிலும் முடிக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
முதல் கட்டமாக, இன்டர்லாக் முறையில் அமைக்கப்பட்ட பக்கவாட்டு சுவர் கற்கள் அகற்றப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து சாலை உள் வாங்கிய பகுதியில் இருந்த மேல்பக்கம் உடைந்த சிமெண்ட் சாலைகள், அடுத்தடுத்து கீழே நிரப்பட்ட மணல் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து பதிப்பு ஏற்பட்ட எதிர்பக்க சாலை சரிவு ஏற்படாத வகையில் முதல் கட்ட பணிகள் மட்டுமே முடிக்கப்பட்டு பணிகள் மிகவும் மந்தமாக நடந்து வருகிறது.
சாலை பாதிப்பு ஏற்பட்டு 3 மாதங்களை கடந்தும் பணிகள் சுணக்கனமாக நடந்து வருகிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். எனவே, சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க, நகாய் அதிகாரிகள் வேகம் காட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.