சேத்தியாத்தோப்பு–கீரப்பாளையம் சாலையில் முட்புதர்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
சேத்தியாத்தோப்பு–கீரப்பாளையம் சாலையில் முட்புதர்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 19, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 19, 2026 08:40 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு–கீரப்பாளையம் நெடுஞ்சாலை ஓரங்களில் வளர்ந்துள்ள சீமை கருவேல புதர்களால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சேத்தியாத்தோப்பில் இருந்து அள்ளூர், பாழ்வாய்க்கால், சி.சாத்தமங்கலம், ஒரத்துார் வழியாக கீரப்பாளையம் நெடுஞ்சாலை செல்கிறது. இந்த சாலையில் பாழ்வாய்க்கால், சி.சாத்தமங்கலம், பொன்னங்கோவில் ஆகிய பகுதிகளில் சாலையின் இருபுற ஓரங்களில் சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்து புதராக உள்ளது.
இதனால் சாலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகனங்கள் எதிரே வரும் கனரக வாகனங்களுக்கு வழிவிட, ஒதுங்கும்போது சீமை கருவேல முள் கிளைகள் முகங்களில் பட்டு காயங்களை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், இந்த சீமை கருவேல முட்புதர்களை அவ்வப்போது வெட்டி அகற்றாததால், மரங்களாக வளர்ந்து வருவதால் விஷ ஜந்துக்கள் நடமாட்டமும் அதிகரித்துவருகிறது.
கடந்த காலங்களில் அவ்வப்போது, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் பணியாளர்களை விட்டு சாலையோரங்களில் உள்ள முட்புதர்களை அகற்றி வந்தனர். ஆனால், சமீப காலமாக சாலையோர முட்புதர்கள் அகற்றப்படுவதில்லை. இதனை நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, போர்க்கால அடிப்படையில் வாகன ஓட்டிகளை அச்சுறுத்தி வரும் சாலையோர சீமை கருவேல முட்புதர்களை வெட்டி அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.