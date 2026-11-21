வாகனங்களுக்கு அபராதம் ரயில்வேவிற்கு எம்.பி., கடிதம்
வாகனங்களுக்கு அபராதம் ரயில்வேவிற்கு எம்.பி., கடிதம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் வாகனங்கள் நிறுத்தும் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என விஷ்ணு பிரசாத் எம்.பி., கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
தெற்கு ரயில்வே திருச்சி கோட்ட மேலாளருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம் விபரம்:
விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில், முறையான வாகன நிறுத்துமிடம் இல்லாமல், பயணிகள் மிகுந்த சிரமங்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். வேறு வழியின்றி அவர்கள் கிடைக்கும் இடங்களில் நிறுத்தும், வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
இதனால், ரயில் பயணிகள், பொது மக்கள் மற்றும் உள்ளூர் வணிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அடிக்கடி புகார்கள் எழுவதுடன், பொது மக்களிடையே கவலையும் நிலவுகிறது.
எனவே, இது குறித்து தாங்கள் உடனடியாகத் தலையிட்டு, போதுமான இடவசதியுடன் கூடிய முறையான வாகன நிறுத்துமிடத்தை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும். பயணிகள் தேவையற்ற அபராதங்களுக்கு உள்ளாவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.