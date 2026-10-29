தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி

கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி

கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி

UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM

ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: கடலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ்கள் வெளியே வரும் வழியில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.

கடலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ்கள் வெளியே வரும் வழியில் அதாவது ஜி.ஆர்.கே., லிங்க் ரோடு வழியாக தினமும் ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர். இங்குள்ள ஷேர் ஆட்டோக்கள் நிற்கும் இடத்தின் அருகில் கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. இதுகுறித்து மாநகராட்சி நிரவாகத்திற்கு பல முறை தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரில் கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதுடன் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. மேலும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இனியாவது கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us