கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
கடலுார்: கடலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ்கள் வெளியே வரும் வழியில் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
கடலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ்கள் வெளியே வரும் வழியில் அதாவது ஜி.ஆர்.கே., லிங்க் ரோடு வழியாக தினமும் ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர். இங்குள்ள ஷேர் ஆட்டோக்கள் நிற்கும் இடத்தின் அருகில் கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது. இதுகுறித்து மாநகராட்சி நிரவாகத்திற்கு பல முறை தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரில் கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதுடன் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. மேலும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இனியாவது கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.