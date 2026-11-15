பிரதான சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
பிரதான சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீர் கண்டு கொள்ளாத மாநகராட்சி
UPDATED : நவ 13, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 13, 2026 06:34 PM
கடலுார்: கடலுார், கூத்தப்பாக்கம் மெயின்ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை மேன்ேஹால் வழியாக கழிவுநீர் வழிந்தோடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைகின்றனர்.
கடலுார்–திருவந்திபுரம் சாலை வழியாக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கிறது. இச்சாலையில் உள்ள கூத்தப்பாக்கம் கான்வென்ட் பஸ் நிறுத்தம் அருகில் பாதாள சாக்கடையில் மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் சரியாக குப்பைகளை அகற்றவில்லை.
இதனால், அதிகளவில் குப்பைகள் குவிந்ததால் மேன்ேஹால் வழியாக கழவுநீர் வழிந்தோடி சாலையில் தேங்கி நிற்கிறது. இதில், கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாதாள சாக்கடை அடைப்பை சரி செய்ய வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.