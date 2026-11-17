நகராட்சி குப்பை வாகனத்தை நெல்லிக்குப்பத்தில் சிறை பிடிப்பு
நகராட்சி குப்பை வாகனத்தை நெல்லிக்குப்பத்தில் சிறை பிடிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:04 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி குப்பை வாகனத்தை பொதுமக்கள் சிறை பிடித்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பையை திருக்குளம் பகுதியில் சேமித்து வந்தனர். அங்கு குப்பை மலை போல் சேர்ந்ததால் சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அங்குள்ள குப்பையை மக்கும், மக்காத குப்பையாக தரம் பிரித்து எடுத்துக் கொள்ள ரூ. 72 லட்சத்தில் டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளதால், அங்கு குப்பையை சேகரிக்க முடியவில்லை.
மேல்பாதியில் 15 ஆண்டிற்கு முன் பல லட்சம் மதிப்பில் குப்பை சேகரிக்க இடம் வாங்கி, அங்கு ரூ.80 லட்சம் செலவில் சிமெண்ட் களம், தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தினர். ஆனால் அங்கு குப்பை கொட்ட அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் அங்கும் குப்பை சேகரிக்க முடியவில்லை.
அதனால், நகராட்சி பகுதியில் சேகரிக்கப்படம் குப்பையை சரவணபுரம் சாலையோரம் மற்றும் முள்ளிக்கிராம்பட்டு செல்லும் வழியில் உள்ள சுடுகாட்டு சாலையிலும் மலை போல் குவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று முள்ளிகிராம்பட்டு செல்லும் சாலையில், சுடுகாட்டு பாதையில் குப்பை கொட்ட வந்த வாகனத்தை மக்கள் சிறை பிடித்தனர். இங்கு குப்பை கொட்டுவதால் நோய் பரவுவதால் உடனடியாக குப்பை அகற்றினால் தான் வாகனத்தை விடுவிப்போம் என்றனர்.
இனி இங்கு குப்பை கொட்ட மாட்டோம் என அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து மூன்று மணி நேரத்துக்கு பிறகு வாகனத்தை விடுவித்தனர்.