பஸ்சில் சென்ற நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர் தவறி விழுந்து பலி
பஸ்சில் சென்ற நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர் தவறி விழுந்து பலி
ADDED : நவ 01, 2026 09:11 PM
திட்டக்குடி: திட்டக்குடியில் தனியார் பஸ்சில் சென்ற நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர், தவறி கீழே விழுந்து இறந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திட்டக்குடி அடுத்த தி.இளமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் இளஞ்செழியன், 48; திட்டக்குடி நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர். இவர் இன்று (நவ.,1) மாலை 3:50 மணியளவில் பெரம்பலுாரில் இருந்து சிதம்பரம் செல்லும் தனியார் பஸ்சில் தி.இளமங்கலத்தில் இருந்து திட்டக்குடிக்கு நகராட்சி துப்புரவு பணிக்கு சென்றார்.
அப்போது, கூத்தப்பன் குடிக்காடு அருகே சென்றபோது எதிர்பாராத விதமாக படிக்கட்டில் இருந்து இளஞ்செழியன் தவறி கீழே விழுந்து, படுகாயமடைந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த திட்டக்குடி போலீசார் அவரை மீட்டு, திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக இறந்தார்.
இதுகுறித்து புகாரின்பேரில், திட்டக்குடி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.