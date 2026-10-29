/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பண்ருட்டியில் நகராட்சி மண்டல இயக்குந் ஆய்வு
ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM
அ நிறம் | அளவு
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி நகராட்சி வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து செங்கல்பட்டு நகராட்சி மண்டல இயக்குனர் மாரிசெல்வி நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
பண்ருட்டி நகராட்சி பஸ்நிலையத்தில் 470 லட்சம் மதிப்பில் பஸ் நிலைய புதிய கடைகள், தரைத்தளம் அமைக்கும் பணியை செங்கல்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் மாரிசெல்வி நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
பின் பண்ருட்டி கெடிலம் ஆற்றங்கரையில் நடைபெறும் ரூ.13 கோடியே 40 லட்சம்மதிப்பில் நடைபெறும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய கட்டுமானப் பணி, குப்பைகள் சுத்திகரிக்கும் உரக்கிடங்கை ஆய்வு செய்தார்.
நகராட்சி கமிஷனர் காஞ்சனா, பொறியாளர் சுரேஷ், உதவி பொறியாளர் கார்த்திகேயன், சுகாதார அலுவலர் இறையன்பு உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.