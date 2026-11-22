ADDED : நவ 21, 2026 02:17 AM
வடலூர்: வட மாநில தொழிலாளி மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
உத்திரப்பிரதேச மாநிலம் சாதர்பூரை சேர்ந்தவர் மாதவகுமார் மகன் சாகர்குமார்,31; இவர், கடந்த ஒரு மாதமாக, வடலுாரில் லாட்ஜில் தங்கி, பண்ருட்டி சாலையில் உள்ள பசுபதி என்பவரின் ஓட்டலில் பரோட்டா மாஸ்டராக வேலை செய்து வந்தார்.
இவர், நேற்று முன்தினம் பசுபதியிடம், நாளை (நேற்று) வேலைக்கு வரமாட்டேன் எனக் கூறியுள்ளார். இந்நிலையில், அவர் தங்கியுள்ள லாட்ஜின் பின்பகுதியில் மர்மமான முறையில் நேற்று காலை இறந்து கிடந்தார்.
தகவலறிந்த வடலுார் போலீசார் விரைந்து சென்று சாகர்குமாரின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக, சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இதுகுறித்து சந்தேக மரணம் பிரிவில் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.