வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை கொள்ளை விருத்தாசலத்தில் மர்ம நபர்கள் துணிகரம்
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை கொள்ளை விருத்தாசலத்தில் மர்ம நபர்கள் துணிகரம்
ADDED : அக் 31, 2026 04:39 PM
விருத்தாசலம்: பூட்டிய வீட்டின் கதவை உடைத்து, நான்கரை சவரன் நகைக மற்றம் பணத்தை கொள்ளை அடித்து சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் மணலுாரை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன்,60; டீ கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது மனைவி அஞ்சலை. இருவரும் நேற்று (அக்.,30) இரவு வீட்டை பூட்டி விட்டு அவர்களது சொந்த ஊரான முகாசப்பரூர் கிராமத்திற்கு சென்றனர்.
இன்று (அக்.,31) காலை அஞ்சலை மட்டும் வீட்டிற்கு வந்தார். அப்போது, வீட்டின் முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைந்து கிடந்தது. அதிர்ச்சியடைந்த அவர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த நான்கரை சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூ.70 ஆயிரம் பணத்தை கொள்ளை போயிருந்தது.
புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் போலீசார், சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு தடயமவியல் நிபுணர்களை கொண்டு தடயங்களை சேகரித்தனர். மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டது. கொள்ளை சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து மர்ம நபர்களை தேடிவருகின்றனர்.