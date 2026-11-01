தங்கை சாவில் மர்மம் அண்ணன் புகார்

ADDED : நவ 01, 2026 05:05 PM
பரங்கிப்பேட்டை: தங்கை சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக, அண்ணன் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார்.
பரங்கிப்பேட்டை அடுத்த தீர்த்தாம்பாளையம் அங்காளம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் வீரமணி. இவரது, மகன் கார்த்தி, 29; இவருக்கும், புவனகிரி அடுத்த பு.சித்தேரி கிராமத்தை சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவருடைய மகள் ரம்யாவிற்கும், 27; கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு இரு பெண் குழந்தைகள் உள்ளன.
இந்நிலையில் நேற்று (அக்.,31) இரவு ரம்யா, வீட்டில் துாக்குப்போட்டு இறந்துள்ளார். தகவலறிந்த, பரங்கிப்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பிரேதத்தை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்கு சிதம்பரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுகுறித்து, ரம்யாவின் சகோதரர் விக்னேஷ், தனது சகோதரி ரம்யா சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கொடுத்த புகாரின்பேரில், பரங்கிப்பேட்டை போலீசார் சந்தேக மரணத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.