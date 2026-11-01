நாகர்கோவில் அந்த்யோதயா ரயிலை பண்ருட்டியில் நிறுத்த வேண்டும்: மத்திய அமைச்சரிடம் பா.ஜ.,மாநில செயலர் மனு
நாகர்கோவில் அந்த்யோதயா ரயிலை பண்ருட்டியில் நிறுத்த வேண்டும்: மத்திய அமைச்சரிடம் பா.ஜ.,மாநில செயலர் மனு
UPDATED : அக் 31, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:44 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டியில், நாகர்கோவில் அந்த்யோதயா ரயில் நிறுத்திட வேண்டி, பா.ஜ., மாநில செயலாளர் அஸ்வந்தாமன், மத்திய ரயில்வே அமைச்சரிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் டில்லியில், மத்திய ரயில்வே, தகவல் தொடர்பு மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினிவைஷ்ணவ் சந்தித்து அளித்த மனு விபரம் வருமாறு:
நாகர்கோவில் அந்த்யோதயா அதிவிரைவு ரயில் (20691/20692) – பண்ருட்டியிலும், முத்து நகர் அதிவிரைவு ரயில் (12693/12694) – உளுந்தூர்பேட்டையிலும், மங்களூரு சென்ட்ரல் அதிவிரைவு ரயில் (12685/12686) – குடியாத்தத்திலும், மும்பை எல்டிடி – நாகர்கோவில் விரைவு ரயில் (16351/16352) – கடம்பூரிலும், சோழன் விரைவு ரயில் (22675/22676) – குத்தாலத்திலும் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுகிறேன்.
இந்த 5 நகரங்களும் விவசாயம், தொழில்துறை, வணிகம், கல்வி மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்து வருகின்றன. இப்பகுதிகளில் ரயில் நிறுத்தங்கள் ஏற்படுத்தப்படுவதன் மூலம் விவசாயிகள், வணிகர்கள், மாணவர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் பயனடைவர் என கூறப்பட்டுள்ளது.