நம்மி பள்ளி...நம்ம வாத்தியார்... மாணவிகளின் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதில் முத்திரை பதிக்கும் மேல்பட்டாம்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய பெண்கள் நடுநிலைப் பள்ளி
நம்மி பள்ளி...நம்ம வாத்தியார்... மாணவிகளின் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதில் முத்திரை பதிக்கும் மேல்பட்டாம்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய பெண்கள் நடுநிலைப் பள்ளி
UPDATED : அக் 31, 2026 10:38 PM
ADDED : அக் 31, 2026 10:36 PM
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த மேல்பட்டாம்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய பெண்கள் நடுநிலைப் பள்ளி கடந்த 1940ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. பின், 1990ம் ஆண்டு நடுநிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. எல்.கே.ஜி.,–யூ.கே.ஜி., வகுப்புகளில் 26 மாணவிகளும், ஒன்று முதல், 8ம் வகுப்பு வரை 148 மாணவிகளும் படிக்கின்றனர். தலைமை ஆசிரியை, 3 பட்டதாரி ஆசிரியைகள், 3 இடைநிலை ஆசிரியைகள் பணிபுரிகின்றனர். ஒன்று முதல், 6ம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழி, ஆங்கில வழி கல்வி முறையில் கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. ஒன்று முதல், 5ம் வகுப்பு வரை எண்ணும் எழுத்தும் முறையிலும், 6ம் வகுப்பு முதல் 8ம் வகுப்பு வரை படைப்பாற்றல் கல்வி முறையிலும் கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. வானவில் மன்றம், வாசிப்பு இயக்கம், இலக்கிய மன்றம் ஆகியவை உள்ளன. பாரத சாரணியர் இயக்கம் 2015ம். ஆண்டு முதல் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ராஜ்புஸ்கர் எனப்படும் ஆளுநர் விருது முகாமிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு, அதில் வெற்றி பெற்று விருது பெற்றுள்ளனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய திறனாய்வு தேர்வுகளி்ல 8ம் வகுப்பு மாணவிகள் பங்கேற்கின்றனர். புராஜெக்ட் வீர் கதா 3.0 திட்டத்தின் கீழ் 6ம் வகுப்பு முதல், 8ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவிகள் ஓவியம், கதை, கட்டுரை போட்டிகளில் பங்கேற்று சான்றிதழ் பெற்றனர். ஜே.ஆர்.சி., பசுமைப்படை, சுற்றுச்சூழல் மன்றம் போன்ற கல்வி இணைய செயல்பாடுகள் பட்டதாரி ஆசிரியர்களால் நடத்தப்படுகிறது. தமிழக அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்கள் வழங்கப்படுகிறது. காலை உணவு திட்டம், மதிய உணவு திட்டம் தினமும் சிறந்த முறையில் ஆசிரியர்கள் கண்காணிப்பில் வழங்கப்படுகிறது. 6ம் வகுப்பு முதல், 8ம் வகுப்பு வரை கராத்தே பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் மாணவிகளுக்கு சிறார் திரைப்படம் திரையிடப்பட்டு அவர்களின் சிந்தனைத் திறனும் கற்பனை வளமும் வளர்க்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பி.சி., பிரிவு மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை பெற்று தரப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கி கவுரவிக்கப்படுகின்றனர். –––––––––––
சிறப்பாக செயல்படும் பள்ளி மேல்பட்டாம்பாக்கம் பேரூராட்சி தலைவராக உள்ளேன். பள்ளி சிறப்பாக செயல்படுகிறது. கல்வியில் மிட்டுமின்றி விளையாட்டு, கலை, இலக்கியம் என, அனைத்திலும் இப்பள்ளி மாணவிகள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர். பள்ளியில் நடைபெறும் அனைத்து விழாக்களிலும் தவறாமல் பங்கேற்கிறேன். பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவில் வார்டு உறுபயினராக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறேன். சுதந்திர தின விழா, குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்று மாணவிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்குகிறேன். காலை உணவு திட்டத்தில் பயன்பெறும் மாணவிகளுக்கு தட்டு, டம்ளர் வழங்கியுள்ளேன். பள்ளி மேம்பாட்டு நிதித் திட்டம் (2025-26) மூலமாக இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. பள்ளி முன்னேற்றத்திற்கு என்னால் முடிந்த பங்களிப்பை அளிக்கிறேன். மேல்பட்டாம்பாக்கம் பேரூராட்சியில் சிறப்பாக செயல்படும் பள்ளி என்பதில் பெருமையாக உள்ளது. –ஜெயமூர்த்தி, பேரூராட்சி தலைவர், மேல்பட்டாம்பாக்கம். -------––––
வளர்ச்சி பாதையில் பள்ளி நான் முதன் முதலில் ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்தது இப்பள்ளியில் தான். இங்கு கடந்த 20 ஆண்டுகளாக பணிபுரிகிறேன். ஒன்று முதல், இரண்டாம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு பாடம் கற்பிக்கிறேன். மழலையர்களுக்கு பாடம் கற்பிப்பிதே மகிழ்ச்சியான விஷயம். மாணவிகள் கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் பங்கேற்று பல்வேறு பரிசுகள் பெற்றுள்ளனர். கல்வி மட்டுமின்றி கராத்தே, கணினி வகுப்பு, சாரணர் இயக்கம், செஞ்சிலுசவை சங்கம் இருப்பது பள்ளியின் சிறப்பு அம்சங்களாகும். ஆங்கில வார்த்தைகளை போனிக்ஸ் சவுண்டு மூலமாக படிப்பது தனிச்சிறப்பு. இங்குள்ள ஆசிரியர்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதே பள்ளியின் முன்னேற்றத்திற்கு காரணம். இங்கு பயின்ற முன்னாள் மாணவிகள் பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரிவது ஆசிரியர்களான எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது. –ரேவதி, இடைநிலை ஆசிரியர். –––––––––––––––––––––
சிறந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குதே இலக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு என்று சிறப்பு பள்ளியாக செயல்படும் இப்பள்ளியில் 18 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இடைநிலை ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை நன்கு உணர்ந்த நான், ‘எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே; அவர்கள் நல்லவராவதும், தீயவராவதும் ஆசிரியர் வழிகாட்டுதலே’ என்பதை மனதில் கொண்டு ’மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திட வேண்டும்’ என்ற உணர்வை குழந்தைகளின் மனதில் நிலை நிறுத்தி கற்றல் பணி மேற்கொண்டு வருகிறேன். இதன் விளைவு கிராம சூழலில் என்னிடம் துவக்க கல்வியை பயின்ற குழந்தைகள் கல்லுாரி படிப்பை முடித்து விட்டு அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் காலுான்றி நிற்கின்றனர். தன்னால் சிறந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் மாணவிகள் கண்களில் ஒளி வீசுவதை கண்கூடாக பார்க்கிறேன். –பால் கிரகோரி, இடைநிலை ஆசிரியர். –––––––––––––––
சிறந்த வழிகாட்டியான ஆசிரியர்கள் இங்கு, ஒன்று முதல், 8ம் வகுப்பு வரை பயின்றேன். இப்பள்ளி எனது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத இடமாக உள்ளது. பள்ளி என்பது கல்வி கற்றுக்கொடுக்கும் இடம் மட்டுமின்றி ஒவ்வொருவரின் திறமைகளை வெளிக் கொண்டு வரும் இடமாகவும் உள்ளது. பள்ளி பருவத்தில் கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டி என பல போட்டிகளில் நினைவு பரிசு, ரொக்க பரிசு, பெற்றது பெருமையை அளித்தது. கணினி வகுப்புகள், விளையாட்டு நேரம் மற்றும் பாரத சாரணர் இயக்கத்தில் பங்கேற்றதில் மறக்க முடியாத அனுபவங்களை ஏற்படுத்தியது. ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை, பொறுப்புணர்வு போன்ற பண்புகளையும் கற்றுக் கொண்டேன். இப்பள்ளியின் பெருமை என்பது மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்களில் மட்டுமல்ல. அவர்களின் திறமைகள், தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதிலும் உள்ளது. அந்த வகையில் என் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள பல வாய்ப்புகள் வழங்கிய என் பள்ளிக்கு என்றும் நன்றியுடன் இருப்பேன். ஆசிரியர்கள் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத வழிகாட்டிகள். என் வெற்றியில் மட்டுமல்ல. என் தோல்வியிலும் துணையாக நின்றார்கள். கடினமான சூழ்நிலைகளில் கூட எனக்கு ஆதரவாக இருந்து தைரியம், நம்பிக்கை அளித்தனர். ஆசிரியர்கள் பாடங்களை மட்டும் கற்றுக் தருபவர்கள் அல்ல. மாணவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் சிற்பிகள் என்பதை ஆசிரியர்கள் எனக்கு உணர்த்தியுள்ளனர். நான் பெற்ற ஒவ்வொரு பரிசும் என் சாதனையின் அடையாளம். ஆசிரியர்கள் அளித்த ஒவ்வொரு ஊக்கமும் என் வளர்ச்சியின் அடித்தளம். இப்பள்ளி எனக்கு கல்வியை மட்டும் வழங்கவில்லை. என்னை நேசிக்கும் மனிதர்களையும், என் வாழ்க்கையில் என்றும் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய உறவுகளையும் தந்துள்ளது. இதற்காக பள்ளிக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றியுடன் இருப்பேன். –கீர்த்திகா, முன்னாள் மாணவி, பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர். ––––––––––
மாணவிகள் நலனில் கூடுதல் அக்கறை
கடந்த 16 ஆண்டுகளாக சமூக அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். மாணவிகளின் திறமைகளை வெளிக் கொண்டு வர நடனம், பாடல், பேச்சுப் போட்டி, ஓவியம், அழகிய கையெழுத்து போட்டி என மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க வைத்து முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களை பிடித்து பெருமை சேர்த்து வருகிறேன். மாணவிகள் கலைத் திருவிழாவில் நாட்டுப் புற நடனம், பிற வகை நடனத்தில் வட்டார அளவில் முதலிடமும், மாவட்ட அளவில் இரண்டாம் இடமும் பிடித்தனர். பாரத சாரணியர் பிரிவின் இணை செயலராக (கடலுார் கல்வி மாவட்டம்) கடந்த 13 ஆண்டுகளாக பணிபுரிவதால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இப்பள்ளி சாரண மாணவிகளை ஆளுநர் விருதுக்கு பயிற்சி அளித்து சிறந்த முறையில் மாநில விருது பெற்றுள்ளோம். திருச்சி மாவட்டத்தில் தேசிய அளவில் நடந்த ஜாம்பூரி நிகழ்ச்சியில் நடந்த முகாமில், மாணவிகள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பல பரிசுகளை பெற்றனர். மாவட்ட அளவில் இப்பள்ளி மாணவிகள் மட்டுமே பங்கேற்றது குறிப்பிடதக்கது. பள்ளியில் நடக்கும் விழாவிற்கும், பள்ளி வளர்ச்சி மற்றும் மாணவிகளின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கும் பேரூராட்சி தலைவர், பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள், தன்னார்வலர்கள், முன்னாள் மாணவிள் உறுதுணையாக உள்ளனர். வரும் கல்வியாண்டில் மாணவிகள் சேர்க்கையை உயர்த்தி சிறந்த பள்ளி மாற்றுவதே இலக்கு. –சாந்தி மெட்டில்டா, பட்டதாரி ஆசிரியர். –––––––––––