தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி கடலுார் புதிய பாலத்தில் ஆய்வு
தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி கடலுார் புதிய பாலத்தில் ஆய்வு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
கடலுார்: கடலுார் கெடிலம் ஆற்றின் புதிய பாலத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை துணை பொறியாளர் சக்திவேல் ஆய்வு செய்தார்.
கடலுார் கெடிலம் ஆற்றில், அண்ணா பாலம் அருகில் ரூ.21 கோடி மதிப்பில் புதிதாக பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஜவான்ஸ்பவன் சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் புதிய பாலத்தின் வழியாக புதுப்பாளையம் தரைகாத்த காளியம்மன் அருகே சென்று மீண்டும் திருப்பாதிரிப்புலியூர் நோக்கி செல்லும் வகையில் போக்குவரத்து மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
ஏற்கனவே இருந்தபடி ஜவான்ஸ்பவன் வழியாக வரும் வாகனங்கள் அனைத்தும் நேராக முதுநகர் நோக்கி செல்லும் வகையில் வழி ஏற்படுத்த வேண்டுமென, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அதன்பேரில், தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை துணை பொறியாளர் சக்திவேல், உதவி பொறியாளர் ஸ்ரீதேவி மற்றும் அதிகாரிகள் புதிய பாலத்தை நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, ஜவான்ஸ்பவன் வழியாக வரும் வாகனங்கள் நேராக புதிய பாலத்தில் செல்லாமல் நேராக முதுநகர் நோக்கி செல்லும் வகையில் பாதை அமைப்பது குறித்து ஆய்வு செய்தனர். டி.எஸ்.பி., தமிழ் இனியன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் கதிரவன், அருணாச்சலம் உடனிருந்தனர்.