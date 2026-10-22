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தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா :எடச்சித்துாரில் விழிப்புணர்வு
தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா :எடச்சித்துாரில் விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 12, 2026 05:00 PM
ADDED : அக் 12, 2026 04:56 PM
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விருத்தாசலம்: மங்கலம்பேட்டை அடுத்த எடச்சித்துார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில், தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மத்திய அரசின் போஷன்மா திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், உதவியாளர்கள் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, தலைமை ஆசிரியர் (பொறுப்பு) ஜெயபிரகாஷ் தலைமை தாங்கினார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் அக்பர் முன்னிலை வகித்தார். ஆசிரியர் பத்மாவதி வரவேற்றார்.
அங்கன்வாடி மேற்பார்வையாளர்கள் லட்சுமி, சாந்தி ஆகியோர் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு குறித்து விளக்கமளித்தனர். முன்னதாக, காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் கீரைகள் அடங்கிய ஊட்டச்சத்து கண்காட்சியை மாணவ, மாணவிகள் பார்வையிட்டனர்.
தொடர்ந்து, தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம் குறித்து உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
ஆசிரியர் கந்தவேல் நன்றி கூறினார்.