/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/எஸ்.டி.சீயோன் பள்ளியில் அக்கம் பக்கம் கண்காட்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:24 PM
அ நிறம் | அளவு
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த பூதங்குடி எஸ்.டி.சீயோன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 2026ம் ஆண்டிற்கான அக்கம் பக்கம் கண்காட்சி நடந்தது.பள்ளி தாளாளர் சாமுவேல்சுஜீன் தலைமை தாங்கினார்.
நிர்வாக இயக்குனர் தீபா முன்னிலை வகித்தார். பள்ளி முதல்வர் அமலக்குமார் வரவேற்றார்.மாணவர் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் அக்கம் பக்கம் சூழலை அறிந்து அதன் படைப்புகள் மற்றும் மாதிரிகளை காட்சிப்படுத்தினர். கண்காட்சியை பொதுமக்கள், பெற்றோர்,ஆசிரியர்கள் பார்வையிட்டு மாணவர்களின் படைப்புகளை பாராட்டினர்.