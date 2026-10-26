நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி முன்மாதிரியாக திகழ்கிறது: சேர்மன் ஜெயந்தி பெருமிதம்
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி முன்மாதிரியாக திகழ்கிறது: சேர்மன் ஜெயந்தி பெருமிதம்
UPDATED : அக் 16, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:54 PM
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நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி, முன்மாதிரியாக திகழ்வதாக, சேர்மன் ஜெயந்தி பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது;
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில், துணைத்தலைவர், கவுன்சிலர்கள், கமிஷனர் ஜீவிதா மற்றும் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்போடு நகராட்சியில் மக்கள் பணிகளை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறோம். குறிப்பாக எங்கும் இல்லாத வகையில் தினமும் காலை மாலை இரு வேளையும் மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குகிறோம். மேலும் அதிகளவு குடிநீர் வழங்க பெண்ணையாற்றில் ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்து வருகிறோம்.
குப்பைகளை, மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என வீடுகளிலேயே தரம் பிரித்து வாங்கி மக்கும் குப்பையை உரமாக தயாரித்து சுற்றுசூழலை பாதுகாக்கிறோம். நாங்கள் பதவிக்கு வந்தது முதல் அனைத்து பகுதிகளிலும் கழிவுநீர் கால்வாய், சாலைகள் அமைத்துள்ளோம். நகராட்சி மருத்துவமனையை தரம் உயர்த்தி 24 மணி நேரமும் செயல்பட நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணியும் துவங்க உள்ளது. ஆலை ரோட்டில் புதியதாக பல லட்சம் மதிப்பில் கடை கட்டும் பணி முடியும் நிலையில் உள்ளது. மழைக்காலங்களில் மழை நீர் தேங்குவதை சரி செய்யவும், கழிவுநீர் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்யவும் பொக்லைன் இயந்திரம் வாங்கியுள்ளோம். மொத்தத்தில் நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி வளர்ச்சி பணிகளில் ஒரு முன்மாதரி நகராட்சியாக வளர்ந்து வருகிறது என்றார்.