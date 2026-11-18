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திறந்திருந்த கடைக்குள் புகுந்து ரூ.21 ஆயிரம் திருடியவருக்கு வலை
திறந்திருந்த கடைக்குள் புகுந்து ரூ.21 ஆயிரம் திருடியவருக்கு வலை
ADDED : நவ 18, 2026 07:28 PM
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சிதம்பரம்: திறந்திருந்த கடைக்குள் புகுந்து ரூ.21 ஆயிரம் பணத்தை திருடிச் சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சிதம்பரம் கொத்தங்குடி தெருவை சேர்ந்தவர் பக்கிரிசாமி மகன் கார்த்திக்,38; இவர் சிதம்பரம் பஸ் நிலையத்தில், பேக்கரி கடை நடத்தி வருகிறார். 24 மணி நேரமும் கடை திறந்திருக்கும்.
இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,17) இரவு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த கார்த்திக், கடையிலேயே துாங்கினார்.
அப்போது, கடைக்குள் புகுந்த மர்ம நபர் ஒருவர், உள்ளே வைத்திருந்த உண்டியலை உடைத்து, அதில் இருந்த 19 ஆயிரம் மற்றும் கல்லாவில் இருந்த 2 ஆயிரம் என மொத்தம் 21 ஆயிரத்தை திருடி சென்றார்.
இதுகுறித்து கார்த்திக் கொடுத்த புகாரின் பேரில், சிதம்பரம் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மர்ம நபரை தேடிவருகின்றனர்.