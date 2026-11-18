/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மூதாட்டியை தாக்கியவருக்கு வலை
UPDATED : நவ 18, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
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விருத்தாசலம்: மூதாட்டியை தாக்கியவரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
கம்மாபுரம் அடுத்த கிளிஞ்சல்மேடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாண்டுரங்கன் மனைவி ரங்கநாயகி,70. இவருக்கு குழந்தைகள் இல்லாததால், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தனது சகோதரி செல்வநாயகி வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
கடந்த 8 ம் தேதி அதேபகுதியை சேர்ந்த இவரது உறவினர் ராமச்சந்திரன் மகன் ராமராஜ், ரங்கநாயகியின் பரம்பரை சொத்து பங்கை தனக்கு வழங்குமாறு கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு ரங்கநாயகி மறுக்கவே, ஆத்திரமடைந்த ராமராஜ், மூதாட்டியை ஆபாசமாக திட்டி, தாக்கினார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், கம்மாபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ராமராஜை தேடிவருகின்றனர்.