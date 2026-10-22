லிப்ட், எஸ்கலேட்டர் வசதியுடன் புதிய நடைபாலம்: விருதை ரயில் நிலையத்தில் ஆயத்த பணிகள் துவக்கம்
லிப்ட், எஸ்கலேட்டர் வசதியுடன் புதிய நடைபாலம்: விருதை ரயில் நிலையத்தில் ஆயத்த பணிகள் துவக்கம்
UPDATED : அக் 07, 2026 10:38 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:54 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் லிப்ட், எஸ்கலேட்டர் வசதியுடன் புதிய நடைபாலம் அமைக்கும் பணி துவங்கியுள்ளது.
திருச்சி - சென்னை ரயில் மார்க்கத்தில், விருத்தாசலம் ரயில் நிலையம் முக்கிய சந்திப்பு. வந்தே பாரத், தேஜாஸ், ஹம்சபார் உள்ளிட்ட சிறப்பு ரயில்கள், சூப்பர் பாஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸ், பாசஞ்சர், சரக்கு என தினமும் 60க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் செல்கின்றன. கல்வி, மருத்துவம், வணிகம் உட்பட பல்வேறு தேவைகளுக்கு விருத்தாசலம், திட்டக்குடி, நெய்வேலி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயனடைகின்றனர்.
இந்நிலையில், பிரதமர் மோடியின் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் 525 ரயில் நிலையங்களை மேம்படுத்தும் பணி, 2 ஆண்டிற்கு முன் நடந்தது. அப்போது, விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில், ரூ 9.50 கோடி மதிப்பில் அலங்கார முகப்பு, நவீன வசதியுடன் டிக்கெட் கவுண்டர், ரயில்களின் வருகை தெரியும் வகையில் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே, குடிநீர், கழிவறை, ஓய்வறை, கூடுதல் இருக்கை வசதிகள், புதிய கட்டுப்பாட்டு அறைகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்து தரப்பட்டன. மேலும், 4 நடைமேடைகளையும் கூடுதலாக விஸ்தரிப்பு செய்து, மின்விசிறிகளுடன் புதிய மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டதோடு, நுழைவு வாயில் முதல் நடைமேடைகள் வரை கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொறுத்தப்பட்டு, 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பிரிட்டிஷ்கால நடைபாலம்:
ரயில் நிலைய டிக்கெட் கவுண்டரில் இருந்து நடைமேடைகளுக்கு செல்ல பிரிட்டிஷ் காலத்தில் ராட்சத இரும்பு நடைபாலம் உள்ளது. தற்போது விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட ரயில் நிலையத்தில், பெரு நகரங்களைப் போல் லிப்ட் மற்றும் எஸ்கலேட்டர் வசதிகளுடன் நிறைவேற்ற தயாரானது. ஆனால், நிர்வாக ரீதியான சில நடைமுறைகளால் தள்ளிப்போனது.
இந்நிலையில், லிப்ட் மற்றும் எஸ்கலேட்டர் வசதியுடன் புதிதாக நடைபாலம் அமைப்பதற்கான ஆயத்த பணிகள் நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. இதற்காக, நடைமேடை 3 மற்றும் 4ல் உள்ள உயர்மின்னழுத்த கம்பிகளை தாங்கி நிற்கும் ராட்சத இரும்பு துாணை இடம் மாற்றும் பணி துவங்கியுள்ளது. இப்பணி முடிந்ததும் விரைவில் லிப்ட், எஸ்கலேட்டர் வசதிகளுக்கான பணிகள் துவங்கப்பட உள்ளது.
அதன்படி, டிக்கெட் கவுண்டரில் இருந்து பயணிகள் லிப்ட் மூலம் நடைபாலத்திற்கு வந்து 3, 4வது நடைமேடைகளுக்கு மீண்டும் லிப்ட் வழியாக செல்லலாம். 1, 2வது நடைமேடைகளில் எஸ்கலேட்டர் வசதியுடன் இறங்கி, ஏறலாம். இந்த இரு வசதிகளும் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதால், ரயில் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து ரயில்வே ஊழியர்கள் கூறுகையில், 'விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் லிப்ட் மற்றும் எஸ்கலேட்டர் வசதியுடன் நடைபாலம் அமைய உள்ளது. ஹரியான மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. முதற்கட்டமாக நடைமேடைகளில் இடையூறாக உள்ள ராட்சத இரும்பு கம்பங்கள் இடமாற்றம் செய்யப்படும். அதன்பின், விருத்தாசலம் ரயில் நிலைய நடைமேடைக்குள் நுழையும் ரயில்களின் வேகம் குறைக்கப்பட்டு, பணிகள் விரைவில் முடியும்' என்றனர்.
வண்ண கற்கள் பதிப்பு தீவிரம்
நடைமேடையில் ரயில்கள் நின்ற பின்னரே பயணிகள் ஏறி, இறங்க வேண்டும். ஓடும் ரயிலில் ஏறவோ, இறங்கவோ கூடாது. இதற்காக, நடைமேடையில் பயணிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மஞ்சள், சிவப்பு நிறங்களில் வண்ணக் கற்கள் பதிக்கப்படும். நடைமேடை 1ல் அதுபோன்ற கற்கள் இல்லாததால், புதிதாக பொறுத்தும் பணி நடக்கிறது.