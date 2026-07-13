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﻿ திருமணம் செய்து நகை, பணம் பறிப்பு நெய்வேலி சிட்பண்ட்ஸ் ஏஜென்ட் கைது

﻿ திருமணம் செய்து நகை, பணம் பறிப்பு நெய்வேலி சிட்பண்ட்ஸ் ஏஜென்ட் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:12 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:12 AM

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நெய்வேலி: நெய்வேலி அடுத்த வடக்குத்து, டி.எம்.ஆர் நகரை சேர்ந்தவர் சின்னத்துரை மகள் புவனேஸ்வரி, 39; கணவர் இறந்ததால் தந்தை வீட்டில் வசித்து வந்தார்.

கடந்த, 2018ல் தனது உறவினரான முதனை பகுதியை சேர்ந்த ஜெம்புலிங்கம் மகன் செல்வமணி, 39; என்பவருடன் உடன் புவனேஸ்வரிக்கு நட்பு ஏற்பட்டது.

செல்வமணி நெய்வேலியில் உள்ள சிட்பண்ட்ஸ் நிறுவனம் ஒன்றில், ஏஜென்ட் ஆக வேலை செய்து வருகிறார். கடந்த, 2023,ம் ஆண்டு ஜனவரியில், செல்வமணி அவரது மனைவியை விவாகரத்து செய்தது போல, போலி விவாகரத்து சான்றிதழ் தயாரித்து புவனேஸ்வரியை ஏமாற்றி, நெய்வேலி, மந்தாரக்குப்பம் முருகன் கோவிலில் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்தார்.

மேலும், திருமணத்திற்கு பின் அவர், புவனேஸ்வரியிடம் இருந்து, 30 சவரன் நகை, அவரது தந்தை சின்னதுரையிடம் ரூ.,40 லட்சம், பைக், காசோலை மற்றும் அவரது அம்மாவை மிரட்டி வீட்டு பத்திரத்தை ரூ.,50 லட்சம் அடமானம் வைத்தது என மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

மேலும், புவனேஸ்வரியிடம் இருந்து, 10 காசோலையை பெற்ற செல்வணி அதனை வேறு சிலரிடம் கொடுத்து, 'டிபாசிட்' செய்ய சொல்லி பணம் பறிக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து புகாரின் பேரில் செல்வமணி மீது நெய்வேலி கோர்ட்டில் புவனேஸ்வரி வழக்கு தொடர்ந்தார்.

கோர்ட் உத்தரவின்படி நெய்வேலி நகர போலீசார் மோசடி வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்தனர். அதில், செல்வமணி புவனேஸ்வரியை ஏமாற்றியது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து செல்வமணி மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, கைது செய்யப்பட்டு, கடலுார் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார்.

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