ஒடிசாவில் 3,200 மெகாவாட் மின்உற்பத்தி முதல்கட்ட பணிகளை துவங்கியது என்.எல்.சி.,
ஒடிசாவில் 3,200 மெகாவாட் மின்உற்பத்தி முதல்கட்ட பணிகளை துவங்கியது என்.எல்.சி.,
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:08 AM
நெய்வேலி: ஒடிசாவில் 3,200 மெகாவாட் அனல் மின் நிலையம் உள்ளிட்ட 3 முக்கியத் திட்டங்களுக்காக ஒடிசா தொழில் மேம்பாடு மற்றும் முதலீட்டுக் கழக நிறுவனத்துடன் என்.எல்.சி., இந்தியா நிறுவனம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
என்.எல்.சி., நிறுவனம் ஒடிசாவில் 3200 மெகாவாட் (4x800 மெகாவாட்) அல்ட்ரா சூப்பர் கிரிட்டிகல் நிலக்கரி அடிப்படையிலான அனல் மின் நிலையம் அமைப்பதற்கும், நிலக்கரி வாயுவாக்கல் அடிப்படையிலான உர உற்பத்திக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் கடற்கரை மணல் கனிமப்பதப்படுத்தும் வசதியை அமைப்பதற்கும் ஒடிசா தொழில் மேம்பாடு மற்றும் முதலீட்டுக் கழகம் உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டது.
அதன்படி, ஒடிசாவில் நிலக்கரி வாயுவாக்கல் திட்டம் மேற்கொள்ளப்படுவதோடு, அதனை உர உற்பத்தியுடன் இணைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்த ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்படும். உரத் துறையில் சாத்தியமான பயன்பாடுகளுக்காக, நிலக்கரி வாயுவாக்கல் மற்றும் செயற்கை வாயு உற்பத்திக்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து என்.எல்.சி.ஐ.எல்., ஆய்வு மேற்கொள்ளும்.
இரண்டாவதாக, இப்பகுதியின் தொழில்துறை மற்றும் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் வகையில், ரூ. 2,000 கோடி முதலீட்டில் கடற்கரை மணல் கனிமப்பதப்படுத்தும் வசதி அமைக்கப்படும்; இதன் மூலம் 500 பேருக்கு நேரடி வேலைவாய்ப்பு உருவாக உள்ளது. மூன்றாவதாக, ரூ.35 ஆயிரம் கோடி முதலீட்டுடன், ஒடிசாவில் 3,200 மெகாவாட் அல்ட்ரா சூப்பர்-கிரிட்டிகல் நிலக்கரி அடிப்படையிலான அனல் மின் நிலையத்தை உருவாக்குதல் ஆகும்.
ஒடிசாவின் முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜி, ஒடிசா அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் ஹேமந்த் சர்மா மற்றும் என்.எல்.சி., குழுமத்தின் சேர்மன் பிரசன்ன குமார் ஆச்சார்யா முன்னிலையில், என்.எல்.சி.,ன் செயல் இயக்குநர் ஜாஸ்பர் ரோஸ் மற்றும் ஐ.பி.ஐ.சி.ஓ.எல்.,-மேலாண் இயக்குநர் அபோலி சுனில் நரவனே ஆகியோரால் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டது.