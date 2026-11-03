புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிரசாரம் 4.0 கடலுாரில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிரசாரம் 4.0 கடலுாரில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:30 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:37 PM
கடலுார்: கடலுாரில், புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிசாரம் 4.0 விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
இளைஞர்கள் புகையிலை பழக்கத்திற்கு ஆளாவதை தடுக்கவும், புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபடவும், புகையிலையால் ஏற்படும் உடல் பாதிப்புகளை விளக்கும் வகையில் மத்திய அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் கடந்த 2மொ் தேதி முதல் வரும் டிசம்பர் 26ம் தேதிவரை புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிரசாரம் 4.0 மேற்கொள்ளப்பட்டது வருகிறது.
அதனையொட்டி, கடலுார் நேற்று நடந்த இந்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தை கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். ஊர்வலத்தில், பெரியார் அரசு கல்லுாரி, கே.என்.சி., செயின்ட் ஜோசப் மற்றும் சி.கே., கல்லாரிகளை சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் விழிப்புணர்வு பதாகைகள் ஏந்தியபடி டவுன்ஹாலில் இருந்து அரசு மருத்துவமனைவரை ஊர்வலமாக சென்றனர்.
ஊர்வலத்தில் எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா, ஆர்.டி.ஓ., சுந்தரராஜன், துணை இயக்குனர் காசநோய் பிரிவு கருணாகரன், புகையிலை கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் அபிநயா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.