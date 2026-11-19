கோரிக்கை :விழுப்புரம்-சென்னை ரயிலை கடலுார் வரை நீட்டிக்க ...பொதுமக்கள் ,வியாபாரிகள் பயன்பெற வாய்ப்பு
கோரிக்கை :விழுப்புரம்-சென்னை ரயிலை கடலுார் வரை நீட்டிக்க ...பொதுமக்கள் ,வியாபாரிகள் பயன்பெற வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 04:45 AM
ADDED : நவ 17, 2026 07:28 PM
கடலுார்: கடலுார்-சென்னைக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த பாசஞ்சர் ரயில் நிறுத்தப்பட்டு விட்டதால், விழுப்புரம்-சென்னை செல்லும் ரயிலை கடலுார் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விழுப்புரம்-மயிலாடுதுறை மார்க்கத்தில் மீட்டர்கேஜ் ரயில்பாதை கடந்த, 2010 ம் ஆண்டு அகல ரயில்பாதையாக மாற்றப்பட்டு புதிய பாதையில் ரயில் விடப்பட்டது.
தற்போது, இந்த மார்க்கத்தில் பெங்களூர், திருச்சி உள்ளிட்ட ஒரு சில பாசஞ்சர் ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடலுார் மாநகரில் பஸ் நிலையமும், ரயில் நிலையமும் அருகருகே உள்ளன. இவ்விரு வாய்ப்புகள் இருந்த போதும் நெடுந்துார ரயில்கள் வராததால் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
மயிலாடுதுறை-காரைக்கால் ரயில்(56009) காலை 9:35க்கு புறப்படுவதை 10:00 மணிக்கு செல்ல மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
அவ்வாறு மாற்றியமைக்கப்பட்டால் விழுப்புரம்-மயிலாடுதுறைக்கு(56813) வரும் பயணிகள் காரைக்கால் ரயிலை பிடிக்க ஏதுவாக இருக்கும்.
திருப்பாதிரிப்புலியூரில் இருந்து புறப்படும் நாகூர்-பெங்களூர் பாஸ்ட் பாசஞ்சர் ரயில் காலை 8:20 மணிக்கு முதுநகர் வந்து அங்கிருந்து பெங்களூர் செல்கிறது.
இந்த ரயில் இதற்கு முன்பு மீட்டர் கேஜ் ஆக இருந்தபோது, திருப்பாதிரிப்புலியூர் வரை வந்து சென்றது. தற்போது இந்த ரயிலை திருப்பாதிரிப்புலியூர் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் சங்கம் பல முறை கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சேலம்-கடலுார் துறைமுகம் வரை (76813) வந்து செல்லும் ரயிலை, திருப்பாதிரிப்புலியூர் வரை நீட்டிக்க வேண்டும்.
அதேபோல கடலுாரில் இருந்து தினமும் இரவு 9:30 மணிக்கு சென்னைக்கு செல்லும் பாஸ்ட் பாசஞ்சர் ரயில் நிறுத்தப்பட்டது. இது, மீண்டும் இயக்கப்படவில்லை.
இந்த ரயில் காலை 5:00 மணிக்கு சென்னைக்கு சென்றதால், ஏராளமானோர் சென்னை அலுவல் விஷயமாக செல்வோர் இதை பயன்படுத்தி வந்தனர்.
தற்போது இந்த ரயில் நிறுத்தப்பட்டு விட்டதால் விழுப்புரம்-சென்னை செல்லும் ரயிலை கடலுார் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என கடலுார் மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இந்த கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை கடலுார் தொகுதி எம்.பி., விஷ்ணுபிரசாத், ரயில்வேதுறை சேலம் கோட்டத்தில் கொடுத்துள்ளார். இது குறித்து விரைவில் ஆவணம் செய்வதாக ரயில்வே நிர்வாகம் பதிலளித்துள்ளது.
கடலுாரில் இருந்து புதிய ரயில் விடவில்லை என்றாலும் இருக்கின்ற ரயிலை சிறு மாற்றங்கள் செய்தாலே மக்களுக்கு பெரும் பயன் தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.