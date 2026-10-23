பள்ளி செல்லாதவர்கள், இடை நின்றவர்கள் எண்ணிக்கை 8, 213: கல்வித்துறை நடத்திய கணக்கெடுப்பு பணயில் தகவல்
பள்ளி செல்லாதவர்கள், இடை நின்றவர்கள் எண்ணிக்கை 8, 213: கல்வித்துறை நடத்திய கணக்கெடுப்பு பணயில் தகவல்
ADDED : அக் 22, 2026 04:58 PM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் பள்ளி செல்லாதவர்கள், பள்ளியை விட்டு இடைநின்ற மாணவ, மாணவிகள் எண்ணிக்கை 8,213 பேர் என, கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய கணக்கெடுப்பு பணியில் கண்டறியப்பட்டது.
அனைவரும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் கல்வித் துறையில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. எனினும், சிலர் குடும்ப சூழ்நிலை, வறுமை, ஆர்வமின்மை உள்ளிட்ட காரணங்களால் பள்ளிக்கு செல்லாமலும், பள்ளியை விட்டு இடை நிற்பதுமாக உள்ளனர். இதனால் மாணவ, மாணவியரின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிறது.
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி செல்லாத குழந்தைகளே இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக 6 வயது முதல், 19 வயது வரை உள்ள அவர்கள் பற்றிய கணக்கெடுப்பு நடத்த மத்திய கல்வி மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டு துறை அறிவுறுத்தியது.
அதன்படி, தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஜூலை மாதம் மாவட்டம் வாரியாக பள்ளி செல்லாத குழந்தைகள் கணக்கெடுப்பு பணி துவங்கியது. அந்த வகையில், மாவட்டத்தில் உள்ள கடலுார், அண்ணாகிராமம், பண்ருட்டி, குறிஞ்சிப்பாடி, நெய்வேலி, கீரப்பாளையம், புவனகிரி, பரங்கிப்பேட்டை, குமராட்சி, காட்டுமன்னார்கோவில், நல்லுார், விருத்தாசலம், மங்களூர், கம்மாபுரம் என 14 ஒன்றியங்களில் கடந்த ஜூலை மாதம் கணக்கெடுப்பு பணி துவங்கியது.
இப்பணியில் வட்டார வள மேற்பார்வையாளர்கள், ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் என, 150க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டுள்ளனர். பள்ளிகள் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகள், செங்கல் சூளை, கட்டடப் பணி, சாலைப் பணி, ஓட்டல்கள், தங்கும் விடுதிகள், இலங்கை அகதிகள் முகாம் என பல்வேறு இடங்களில் கணக்கெடுப்பு பணி நடந்தது. இதில், பள்ளி செல்லாதவர்கள் மற்றும் இடை நின்றவர்கள் எண்ணிக்கை கடந்த 14ம் தேதி வரை 8,213 என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கல்வித் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘மாவட்டத்தில் பள்ளி செல்லாதவர்கள் மற்றும் பள்ளியை விட்டு இடை நின்றவர்கள் எண்ணிக்கை 8,213 பேர் கண்டறியப்பட்டனர். இவர்களில் இம்மாதம்14ம் தேதி வரை 1,256 பேர் அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகள், மெட்ரிக் பள்ளிகளில் இலவச கட்டாயக் கல்வி சட்டத்தில் வயதிற்கேற்ப ஒன்றாம் வகுப்பு முதல், பிளஸ் 2 வரை சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள 6,957 பேரை கண்டறிந்து மீண்டும் பள்ளியில் சேர்க்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கணக்கெடுப்பு பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது’ என்றார்.